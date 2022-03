Putin a triplat retroactiv taxele pentru mașinile de lux, după impunerea sancțiunilor Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care crește de trei ori taxa pentru mașinile de lux, de la 3 milioane la 10 milioane de ruble, informeaza presa rusa. Acum, proprietarii de mașini cu o valoare cuprinsa intre 3 milioane și 5 milioane de ruble trebuie sa plateasca impozit cu un coeficient de 1,5. Legea va fi aplicata retroactiv, de la 1 ianuarie 2022, informeaza publicația economica kommersant.ru. Pentru mașinile cu varsta de un an sau doi, aceasta este de 1,3, iar pentru cele cu varsta de doi sau trei ani – 1,1. Mașinile incluse pe lista celor ”de lux” sunt BMW, Mercedes-Benz,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

