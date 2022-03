Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Cele mai importante știri despre desfașurarea invaziei țarii vecine sunt aici. Centru comercial din Kiev, distrus » Cel puțin 8 victime Centrul comercial Retroville din Kiev a fost distrus de o racheta lansata de ruși noaptea trecuta. Cel puțin 8 persoane…

- Ucrainenii cred ca o izbanda in raboiul cu Rusia este posibila, in ciuda atacurilor masive ale trupelor lui Putin și a pierderilor de vieți omenești și materiale inregistrate de țara condusa de Volodimir Zlenski. O releva cel mai recent șondat dat publicitații de media de la Kiev. 93% dintre ucraineni…

- Actorul si politicianul americano austriac Arnold Schwarzenegger s a adresat poporului rus pentru a i spune adevarul despre razboiul din Ucraina intr o inregistrare video publicata joi, 17 martie, pe retelele de socializare, in care starul hollywoodian a denuntat propaganda si dezinformarea Kremlinului,…

- Razboiul din Ucraina a intrat deja in cea de-a treia saptamana de la izbucnire, iar ororile de pe front nu inceteaza sa apara. Un canal de televiziune din Germania, ZDF, a publicat marți seara, 15 martie, un reportaj in care se arata cruzimea cu care un civil ucrainean este impușcat de un grup de soldați…

- Nu iși imagina nimeni ca imediat ce pandemia se va domoli, mințile intortocheate de la Kremlin vor decide sa atace Ucraina și in acest fel sa modifice radical viețile noastre. Ceea ce a facut Putin este ireversibil. Transformarea Ucrainei in ruine va ramane o borna in istoria Europei și a lumii. Rusia…

- Razboiul de la Ucraina a scos la iveala mintea diabolica a liderului de la Kremlin. Si inca un amanunt socant pentru unii: omul care conduce Rusia cu o mana de fier implineste, anul acesta, 70 de ani!

- Temutul lider al luptatorilor ceneni, Ramzan Kadyrov, a purtat ghete Prada pentru femei la prezentarea trupelor.”Kadyrov, care este dispus sa-l ajute pe Putin ”sa lupte cu Ucraina”, a purtat cizme Prada”, scriu rețelele sociale din Ucraina.Bocancii costa 7000 de lei și sunt pentru femei.

- Precedentul Kosovo ii deschide calea lui Putin si mai departe de Ucraina? Pana unde merge ipocrizia liderilor occidentali care fac afaceri de miliarde cu Rusia? Sunt solidari cu Ucraina sau cu portofelele lor? De ce nu au curaj statele europene sa scoata Rusia din sistemul bancar international? Este…