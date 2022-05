Putin a semnat un decret privind sancţiuni economice care vizează ”statele şi organizaţiile internaţionale neprietenoase” Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele sau entitatile care pot fi afectate de sanctiunile in cauza. Potrivit decretului, Rusia va interzice exportul de produse si materii prime catre persoanele si entitatile pe care le-a sanctionat. Decretul interzice, de asemenea, tranzactiile cu persoane fizice si companii straine afectate de sanctiunile de represalii ale Rusiei si permite partenerilor contractuali rusi sa nu isi indeplineasca obligatiile fata de acestea. Potrivit decretului, guvernul rus are la dispozitie 10 zile sa intocmeasca liste cu persoane fizice si companii straine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

