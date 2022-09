Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, joi seara, decrete de recunoastere a independentei regiunilor Herson si Zaporijie, care este un pas intermediar catre anexarea oficiala a acestor teritorii, informeaza Reuters. „Ordon recunoasterea suveranitatii si independenta de stat” in regiunile Zaporojie si Herson, declara el in aceste decrete. Kremlinul va gazdui vineri, la ora 15:00, o ceremonie in care va fi oficializata anexarea regiunilor ucrainene Donetk si Lugansk (est) si Herson si Zaporojie (sud). Rusia recunoscuse deja independenta Republicii Populare Donetk (DNR) si a Republicii Populare…