Putin a semnat decretul de mobilizare a celor mai periculoși infractori O lege promulgata vineri de Vladimir Putin permite recrutarea cetațenilor cu antecedente penale extrem de grave, ca parte a mobilizarii. Conform ageniei ruse de presa RIA Novosti, legea prevede ca cetațenii cu condamnari pentru infracțiuni grave pot fi chemați pentru satisfacerea serviciului militar in cadrul mobilizarii, cu excepția articolelor privind infraciuni impotriva consiliul de stat, spionajul, confiscarea forțata a puterii, comiterea unui atac terorist, comiterea de infracțiuni sexuale impotriva minorilor sau apelurile publice la activitați extremiste etc. Printr-un alt decret, Putin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

