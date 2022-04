Putin ‘a renunţat’ la Kiev, afirmă şeful Pentagonului Vladimir Putin a ‘renuntat’ sa cucereasca Kievul pentru a se concentra asupra zonelor separatiste din Donbas, iar finalul razboiului din Ucraina ‘ramane de vazut’, au declarat joi inalti responsabili ai armatei americane, scrie AFP. ‘Putin a crezut ca poate prelua foarte repede controlul asupra Ucrainei, foarte repede controlul asupra capitalei. S-a inselat’, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, in cursul unei audieri in Congres. ‘Cred ca Putin a renuntat la eforturile sale de a cuceri capitala si in prezent se concentreaza asupra sudului si estului tarii’, a adaugat el in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

