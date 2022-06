Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a comparat joi cu Petru cel Mare, la o intalnire cu tineri antreprenori din Rusia, și a sugerat o paralela intre invazia din Ucraina și razboiul pe care țarul l-a dus impotriva suedezilor. Președintele rus a spus ca atunci, ca și acum, Rusia iși ia inapoi teritorii, iar asta poate dura.…

- Intr-o discuție televizata alaturi de Vladimir Putin, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat luni ca este ingrijorat de ceea ce a numit mișcari ale Occidentului de „dezmembrare” a Ucrainei și a acuzat Polonia ca incearca sa puna mana pe partea de vest a țarii, relateaza Reuters. El nu a…

- Kremlinul privește sceptic neutralitatea Republicii Moldova și susține ca țara noastra s-ar fi aliniat sancțiunilor occidentale contra Rusiei. Astfel de declarație ii aparține purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care precizeaza ca deciziile Chișinaului ingrijoreaza…

- NATO a fost creata in 1949, ca raspuns al democrațiilor occidentale fața de riscul unei potențiale agresiuni inițiate de URSS, bastionul mondial al regimului comunist. Emblema Alianței Nord-Atlantice este o Roza a Vanturilor, care simbolizeaza navigația corecta in vremuri de turbulența istorica. Prin…

- "Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii…

- Președintele Vladimir Putin conduce luni festivitațile de aniversare a victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, in timp ce forțele rusești lupta impotriva ucrainenilor intr-unul dintre cele mai sangeroase conflicte europene de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Fii…

- Oficialii ruși au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului…

- Este posibil ca Rusia sa fi început deja Al Treilea Razboi Mondial, a declarat Volodimir Zelenskiy într-un interviu acordat postului NBC News. „Rezultatul invaziei lui Putin în Ucraina nu a fost înca decis, dar este posibil ca tocmai acest lucru sa fi deschis calea…