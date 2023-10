Stiri pe aceeasi tema

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa "construiasca o noua lume" lipsita de "hegemonia" occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa "construiasca o noua lume" lipsita de "hegemonia" occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine "aroganta" orice compromis, consemneaza agentiile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele rus Vladimir Putin au avut miercuri, 13 septembrie, un summit in cadrul caruia au discutat despre chestiuni militare, razboiul din Ucraina si un posibil ajutor din partea Moscovei pentru programul secret de sateliti al Phenianului, relateaza agențiile…

- Eșecul acordului de transport al cerealelor ucrainene pe Marea Neagra aparține Occidentului, crede liderul rus Vladimir Putin, care a negat ca retragerea Moscovei ar genera o criza alimentara globala. Comentariile sale vin dupa mai multe ore de discutii purtate la Soci cu presedintele turc Recep Tayyip…

- Fostul consilier economic al Kremlinului, Andrei Illarionov, a fost adaugat intr-un registru al agentilor straini din Rusia, a anuntat Ministerul rus al Justitiei, o denumire pe care guvernul o aplica opozantilor, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Persoanele aflate pe lista pot fi monitorizate…

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit "atacuri teroriste" comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza agentia Reuters. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale…

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- Seful agentiei nucleare ruse Rosatom, Aleksei Lihaciov, a respins joi, 13 iulie, acuzatiile potrivit carora Moscova ar intentiona sa arunce in aer centrala nucleara Zaporojie, ocupata temporar de ruși in sudul Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres. ”Ar trebui sa fii complet idiot ca sa te pregatesti sa…