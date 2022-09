Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel, marti, la Armenia si Azerbaidjan sa dea dovada de ”retinere” dupa cele mai grave confruntari dintre armatele acestor doua tari caucaziene din 2020, soldate cu aproximativ 300 de morti, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.…

- Președintele rus Vladimir Putin a laudat vineri eforturile omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan de a pune capat razboiului din Ucraina, adaugand insa ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este pregatit sa poarte discuții de pace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, sambata, intr-o discutie la telefon, ca Turcia ar putea juca rolul de "facilitator" in problema centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, a anuntat biroul sau de presa, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca scopul „operațiunii militare speciale” - așa cum este numita invazia in Ucraina - este de a elimina enclava anti-rusa, care este creata pe teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu pot exista castigatori intr-un razboi nuclear si ca un asemenea razboi nu trebuie pornit niciodata, relateaza luni Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse si separatiste pentru 'eliberarea' intregii regiuni Lugansk (estul Ucrainei), o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara in Ucraina, si a ordonat fortelor sale sa continue ofensiva in estul Ucrainei, relateaza Reuters si…