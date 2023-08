Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat, luni, o lege care impune amenzi de pana la 30.000 de ruble (aproximativ 330 de dolari) pentru neprezentarea la biroul de recrutare dupa primirea convocarii respective, potrivit EFE.

- Aceasta masura este luata de Vladimir Putin in contextul in care Rusia a realizat mobilizari de recrutare in ultimii ani, iar existența obligațiilor militare este foarte strict reglementata in țara. Cu toate acestea, guvernul rus a fost confruntat cu o serie de probleme in ceea ce privește gestionarea…

- Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege privind cresterea varstei maxime de mobilizare la 55 de ani pentru o serie de categorii de rezervisti, masura care urmeaza sa fie pusa in aplicare in mod esalonat din 2024 pana in 2028, potrivit EFE, preluata de Agerpres. Modificarea se va aplica…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege federala prin care este simplificata procedura de obținere a permisului de ședere in Rusia pentru mai multe categorii de cetațeni straini, conform Interfax.Legea prevede eliberarea unui permis de ședere fara obținerea unui permis de ședere temporara…

- ONU adauga Rusia pe 'lista rusinii' (raport)Fortele armate ruse si grupurile armate "afiliate" au fost adaugate pe "lista rusinii" a ONU, privind incalcarea drepturilor copiilor in conflicte, pentru actiunile lor in Ucraina, potrivit unei copii a raportului anual al secretarului general, consultata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…