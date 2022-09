Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care dezerteaza, refuza sa lupte, nu se supun ordinelor sau se predau inamicului risca 10 ani de inchisoare, potrivit unui noi legi semnate sambata de președintele rus Vladimir Putin, transmite BBC.Noua lege a fost aprobata la inceputul acestei saptamani de Duma de Stat, potrivit unor…

- Doar senatorul Lyudmila Narusova, vaduva primarului Sankt Petersburg, Anatoly Sobchak, au votat impotriva aprobarii legii.Legea, in special, inasprește pedeapsa pentru abandonarea neautorizata a unitații, nerespectarea ordinului și dezertarea in perioada de mobilizare.Pentru refuzul de a participa la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut o stimulare a productiei de arme in tara, iar Parlamentul rus a aprobat marti un proiect de lege care inaspreste pedepsele pentru o serie de infractiuni precum dezertarea, deteriorarea proprietatii militare si insubordonarea, daca acestea sunt comise in timpul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti, ca armele si echipamentele rusesti folosite impotriva fortelor ucrainene au o "eficienta ridicata", relateaza CNN. "Armele rusesti folosite in timpul operatiunii (militare speciale) arata o eficienta ridicata", a declarat Putin, in cadrul unei intalniri…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca angajatorii ar trebui sa garanteze locurile de munca ale rușilor care se ofera voluntari pentru a lupta in Ucraina. Declarația vine in condițiile unui deficit de soldați la scara larga al armatei ruse, pe frontul din Ucraina, relateaza The Moscow Times.

- Presedintele rus Vladimir Putin lauda luni armamentul fabricat de rusi aliatilor sai straini si da asigurari ca si-a dovedit eficienta pe campul de lupta, in toiul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care prevede pedepsirea dura - cu doi pana la sapte ani de inchisoare - a indemnurlor la actiune impotriva securitatii Rusiei, in tmp ce Moscova reprima vocile care se opun ofensivei militare in Ucraina, relateaza AFP. Legea prevede pedepse cu…