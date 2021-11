Stiri pe aceeasi tema

- „Am pulverizat intr-o nara și apoi in cealalta”, a declarat Vladimir Putin intr-o intalnire televizata cu oficiali guvernamentali responsabili cu combaterea coronavirusului despre un vaccin experimental, sub forma de pudra, pe care l-a administrat prin inhalare nazala, informeaza Moscow Times , citat…

- Rusia a anuntat miercuri ca a obtinut noi progrese in cercetarile sale impotriva maladiei COVID-19 si ca isi va extinde gama de vaccinuri Sputnik, care urmeaza sa includa atat o versiune pentru adolescenti, cat si un spray nazal, pe care presedintele Vladimir Putin l-a utilizat la o zi dupa ce a…

- Ministerul rus al Sanatații inregistreaza, miercuri, un nou vaccin anti-COVID din gama Sputnik. Este vorba despre un ser care se va administra adolescenților cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani, primele doze urmand sa fie dispnibile la finalul anului, a anunțat vicepremierul Tatiana Golikova, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut din nou apel miercuri, 24 noiembrie, ca rusii sa se vaccineze impotriva COVID-19, insistand in acelasi timp asupra ca vaccinarea trebuie sa ramana voluntara, in ciuda cresterii numarului de decese in ultimele saptamani, a informat France Presse, potrivit Agerpres.„Recomand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii, intre 30 octombrie si 7 noiembrie, pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, dupa cum relateaza AFP. “Bineinteles, sustin propunerea de a declara perioada dintre 30 octombrie…

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de decese asociate Covid-19 si mai mult de 25.700 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Kremlinul a sustinut recent ca aceste date sunt ingrijoratoare. Potrivit The Guardian, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 890 de decese…

- Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan s-au laudat cu nivelul mare de anticorpi pe care îl au contra Covid-19, discuția având loc la rezidența președintelui rus de la Soci, potrivit The Moscow Times.Mai mult, Putin a ținut sa precizeze ca a petrecut recent o zi întreaga cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19, in timp ce presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. Cei doi lideri s-au reunit pentru negocieri…