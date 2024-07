Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit marți, 18 iunie 2024, in Coreea de Nord pentru prima sa vizita din ultimii 24 de ani, a anunțat agenția de presa Interfax, potrivit Reuters. Vizita, la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un, subliniaza relația tot mai stransa a Moscovei cu statul inarmat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca va ordona o incetare imediata a focului "de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul țarii", ...

- Kremlinul a anuntat vineri ca pregateste o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, o tara acuzata de Occident de faptul ca furnizeaza Moscovei munitie in ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP, citata de News.ro."Presedintele (rus Vladimir) Putin a primit o invitatie sa efectueze…

- Analistul militar Radu Tudor , ale carui opinii sunt cunoscute, a comentat, la Antena 3 CNN , contextul și consecințele noului mandat prezidențial de șase ani pe care l-a inceput Vladimir Putin, printr-o ceremonie televizata, la Kremlin, jurnalistul susținand ca Rusia a redevenit cel mai mare pericol…

- Credincioșii, inclusiv președintele Vladimir Putin, au umplut Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova pentru slujba de Paște in timpul nopții, condusa de Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse și un susținator declarat al Kremlinului, noteaza APnews. Slujba tradiționala a inceput sambata…

- Vladimir Putin a participat la slujba de Inviere, alaturi de zeci de credincioși din Moscova. Slujba a fost oficiata de capul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kirill, un sustinator al liderului rus si al razboiului sau in Ucraina.

- Parintele Patriarh Daniel a trimis, joi, o scrisoare irenica de Paști Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și Intaistatatorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Printre aceștia se afla și Patriarhul Kirill al Moscovei și al Intregii Rusii.