- Presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat, joi, ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului, dar liderul de la Kremlin a promis ca nu o va folosi decat in caz de necesitate, potrivit agentiei…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- In timp ce acuza alte tari ca interfereaza in evenimentele politice din Belarus, presedintele rus Vladimir Putin recunoaste ca a pregatit o forta de politie pentru sustinerea omologului sau Aleksandr Lukasenko.

- La o saptamana dupa ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a susținut ca a caștigat 80% din voturi la alegerile prezidențiale, a avut loc cel mai mare protest, transmite The Guardian . Zeci de mii de belaruși s-au adunat in Capitala, dar și in alte orașe pentru „Marșul Libertații”. Aceștia…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

