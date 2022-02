Stiri pe aceeasi tema

- Putin a ordonat punerea in alerta maxima a forțelor nucleare: Acuza declarații agresive din partea țarilor NATO Putin a ordonat punerea in alerta maxima a forțelor nucleare: Acuza declarații agresive din partea țarilor NATO Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”, informeaza Reuters. In aceste momente, Putin are o intalnire televizata cu ministrul apararii, Serghei Șoigu,…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat armatei ruse sa puna in stare de alerta maxima forțele de descurajare nucleara, transmite Reuters. Decizia a fost luata din cauza poziției agresive a țarilor NATO, susține Rusia. In aceste momente, Putin are o intalnire televizata cu ministrul apararii, Serghei…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat ca forțele de descurajare nucleara ale Rusiei sa intre in alerta, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza Ucrainei, anunța AP. In același timp, delegatiile Rusiei si Ucrainei se pregtesc de negocieri in orasul Gomel, din Belarus. Decizia a fost luata, dupa…

- Vladimir Putin a plasat forțele strategice de descurajare ale Rusiei – inclusiv unitațile responsabile de capacitațile sale nucleare – in alerta maxima, ca raspuns la „sancțiunile occidentale ilegitime” legate de razboiul Rusiei din Ucraina. Președintele Rusiei i-a spus duminica, 27 februarie, lui Serghei…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Soigu, sa ridice gradul de alerta pentru fortele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declaratii agresive din partea tarilor NATO", informeaza Reuters In aceste momente, Putin are o intalnire televizata cu ministrul apararii, Serghei Soigu,…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”, informeaza Reuters

- Moscova nu a renunțat niciodata sa amenințe cu forța statele din regiune pentru a le menține in zona sa de influența, a declarat eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Politicianul mai spune ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este dispus sa destabilizeze Europa doar pentru a prinde un loc in paginile…