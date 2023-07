Putin a numit un nou șef al Wagner: cel mai nemilos mercenar al Rusiei Revolta eșuata in Grupul Wagner. Președintele Putin l-a inlocuit pe Prigojin cu Andrei Trosev, un mercenar inalt calificat, ca lider al grupului paramilitar rus. Intr-un interviu pentru ziarul rus „Kommersant”, Putin a declarat ca ia in considerare diferite opțiuni pentru viitorul paramilitarilor. S-a propus ca activitațile sa continue sub conducerea lui Troșev, potrivit stiripesurse.ro . Cine este noul lider Trosev, cunoscut sub numele de „Sedoi”, este un colonel rus pensionat și membru fondator și CEO al Grupului Wagner. El a fost inclus pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Marii Britanii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

