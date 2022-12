Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre conflictul din Ucraina, scrie CNN. Acest lucru a atras atenția pentru ca Putin isi alege de obicei cuvintele cu grija și a numit mereu razboiul din Ucraina ”operatiune militara speciala”.…

- Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”.”Obiectivul nostru nu este sa invartim roata conflictului militar, ci, dimpotriva, sa punem capat acestui razboi”, a declarat Putin reporterilor, la Moscova, dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters. ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit al Statelor…

- Kremlinul a anunțat luni ca Vladimir Putin nu iși va ține anul acesta conferința de presa maraton , o decizie luata in ultimul moment din cauza temerilor tot mai mari ca evenimentul televizat va fi dominat de razboiul din Ucraina, au declarat surse guvernametale pentru publicația independenta The Moscow…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Michael McFaul, fostul ambasador al SUA in Rusia, in perioada2012-2016, prezinta un scenariu ce pare neverosimil in cazul urmatoarelor acțiuni ale președintelui rus Vladimir Putin in cazul escaladarii razboiului din Ucraina.Diplomatul american susține ca Putin va recurge la atacul nuclear pentru a se…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Rusia va "consulta" populatia pentru a stabili frontierele regiunilor anexate Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, a declarat luni presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP, citata de Agerpres.Totodata, Kremlinul a declarat ca favorizeaza o "abordare echilibrata" a problemei…