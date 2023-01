Presedintele rus Vladimir Putin a participat miercuri la lansarea la apa a unei fregate inarmate cu noile rachete hipersonice de croaziera Zircon, despre care a afirmat ca sunt unice in lume, relateaza Reuters. „De aceasta data nava este echipata cu cel mai nou sistem de rachete hipersonice – Zircon -, care nu are analog”, a declarat Putin intr-o videoconferinta cu ministrul apararii Serghei Soigu si cu Igor Krohmal, comandantul fregatei „Amiralul Flotei Uniunii Sovietice Gorskov”. „Vreau sa urez echipajului navei succes in serviciul lor pentru binele Patriei”, a mai spus liderul de la Kremlin.…