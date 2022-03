Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Gazprom a fost instruit de catre presedintele rus sa accepte plata in ruble”, a precizat Peskov, intrebat in cadrul unei conferinte telefonice cu reporterii daca Rusia va continua sa furnizeze gaze catre UE in cazul in care statele europene refuza sa plateasca in ruble. ”In decurs de o saptamana, sau…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat companiei energetice Gazprom sa converteasca in ruble contractele pentru gaze naturale incheiate cu „țarile neprietenoase”, anunța Kommersant.„Atat SUA, cat și UE au incalcat practic obligațiile fața de Rusia.

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Cancelarul german Olaf Scholz, primit, marți, la Kremlin, pentru discuții pe tema crizei din Ucraina, a fost așezat la capatul aceleiași mese lungi de sase metri de catre liderul rus Vladimir Putin, exact cum s-a intamplat și in cazul președintelui francez Emmanuel Macron saptamana trecuta, scrie DPA,…

- Presedintele rus Vladimir Putin pastreaza distanța fața de liderii europeni. Cancelarul german Olaf Scholz a avut parte, marți, in timpul discuțiilor de la Kremlin cu Vladimir Putin de același tratament ca și președintele francez Emmanuel Macron, saptamana trecuta. Iar, dupa cate se pare, distanța de…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a reiterat joi sustinerea fata de omologul sau kazah Kasim-Jomart Tokaev, cu prilejul primei lor intalniri dupa revoltele sangeroase care au zguduit Kazahstanul la inceputul lui ianuarie, relateaza AFP. Peste 200 de persoane au fost ucise in aceste tulburari provocate…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…