Stiri pe aceeasi tema

- ONU și Uniunea Europeana sunt pregatite sa ajute Ucraina și in ipoteza in care Moscova nu se va razgandi in privința pactului cerealelor. Ultima nava, incarcata luni, a ajuns deja la Istanbul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o "greseala uriasa" iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra, denunta presedintele francez Emmanuel Macron, care subliniaza ca "vedem foarte clar ca Rusia a decis sa infometeze tari aflate deja in dificultate" relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…

- Kremlinul are inca aliați puternici in Occident in sprijinul separatismului in țarile post-sovietice, ale caror politici contrazic poziția Uniunii Europene. Printre aceștia se numara și președintele francez Emmanuel Macron, care a susținut public separatismul pro-rus in Caucazul de Sud, adica in…

- Liderul rus Vladimir Putin a aratat sambata, la o intalnire cu lideri africani veniti sa vorbeasca despre pace, proiectul parafat al unui tratat cu Ucraina, care ar fi fost pregatit la Istanbul in martie 2022, dar la care Kievul ar fi renuntat ulterior, aruncandu-l la "cosul de gunoi al istoriei", relateaza…

- “Exista informatii potrivit carora acordul va fi extins in cele din urma dupa 18 mai. De aceea, vorbesc despre asta ca despre un fapt. Si exista asteptari ca exporturile de produse rusesti sa fie incluse in el”, a declarat interlocutorul agentiei de presa a statului rus. El a precizat ca autoritatile…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara, potrivit News.ro . ”Exista…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit vineri cu președintele Turciei, Tayyip Erdogan, despre „cum sa se garanteze imbunatațirea, extinderea și prelungirea” unui acord care sa permita exportul in siguranța de cereale ucrainene prin Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU,…