Putin a explicat atacurile cu rachete asupra Ucrainei prin atacul asupra podului din Crimeea

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa gaseasca o soluție diplomatica la conflictul din Ucraina cat mai curand, „inclusiv o retragere a trupelor ruse”, in timpul discuției telefonice dintre cei doi lideri. Putin i-a raspuns ca poziția Germaniei și a Occidentului…

- Papa Francisc a condamnat, miercuri, cel mai recent val de atacuri cu rachete asupra Ucrainei si a cerut o incetare a focului pentru a se evita riscul unei escaladari a conflictului, informeaza Agerpres, care preia Reuters.”Am aflat cu durere si ingrijorare despre un nou atac cu rachete asupra Ucrainei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni, 31 octombrie, ca noul atac al Moscovei asupra Ucrainei a fost partial un raspuns la atacul asupra flotei rusesti din orasul Sevastopol, de sambata, pe care l-a pus pe seama Kievului, a relatat CNN, potrivit news.ro. Intrebat de jurnaliști daca loviturile…

- Galuscenko a spus ca Ucraina ar putea avea nevoie de importuri de energie electrica pentru a trece peste iarna, dupa ce atacurile care au lovit 30-40% din infrastructura electrica, iar traderii au purtat deja negocieri cu furnizorii. Moscova si-a intensificat atacurile saptamana trecuta, folosind rachete…

- In ultimele saptamani, oficialii ruși au vorbit tot mai des despre discuții cu Ucraina sau cu țarile occidentale – și, potrivit Meduza, Vladimir Putin se gandește intr-adevar sa reia discuțiile, in ciuda refuzului lui Vladimir Zelenski de a negocia cu el dupa anexarea a patru regiuni din Ucraina. In…

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…

- Casa Alba analizeaza o interdictie totala, prin ridicarea tarifelor la niveluri atat de punitive incat ar impune o interdictie efectiva, sau prin sanctionarea United Co Rusal International PJSC, compania care produce metalul rusesc, potrivit unor persoane familiare cu luarea deciziilor. Casa Alba a…

- Folosirea rachetelor scumpe de inalta precizie impotriva infrastructurii civile in loc sa loveasca obiective este cel puțin ilogica, mai ales in situația Rusiei, care este sub sancțiuni. Și nici macar loviturile asupra sistemului energetic ucrainean nu ii vor distruge pe ucraineni, susține Institutului…