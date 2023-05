Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Rusiei și aliatul principal al lui Putin, Dmitri Medvedev, a dat asigurari sambata, 8 aprilie, ca actualul stat ucrainean nu intereseaza pe nimeni in Rusia, Europa, SUA, America Latina, Asia si Africa, motiv pentru care zilele Ucrainei sunt numarate, transmite EFE și Agerpres. Potrivit…

- Fostul presedinte american Bill Clinton a declarat, intr-un interviu RTE, ca regreta rolul pe care l-a avut in convingerea Ucrainei de a renunta la armele nucleare in 1994. „Simt o miza personala, pentru ca i-am facut (pe ucraineni) sa accepte sa renunte la armele nucleare. Si ei cred ca Rusia nu ar…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar „pe termen lung”, a declarat marti, 28 februarie, secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in…

- Am urmarit razboiul din Ucraina de la inceperea lui zi de zi vreme de aproape șase luni, exclusiv din surse ucrainene comparate cu informații din spațiul occidental. Presa ruseasca nu m-a interesat, vorba unui prieten, acolo nu gasești decat rumeguș informațional. (Ca sa ințelegem parțial ce se intampla…

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Vladimir Putin a acuzat SUA și NATO ca vor sa „distruga strategic” Rusia. El a adus in discuție, astazi, in raportul despre starea națiunii, acordul... The post Vladimir Putin anunța retragerea Rusiei din tratatul privind armele nucleare: „SUA și NATO discuta mereu sa ne distruga strategic” appeared…

- Raspunzand la intrebarile Reuters, banca a declarat ca a primit in ianuarie o solicitare din partea Biroului de Control al Activelor Straine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, pentru ”clarificarea activitatii de plati si a proceselor aferente mentinute de RBI pe piata rusa, in contextul evolutiilor…

- Exporturile realizate de Gazprom, unul dintre cei mai mari contribuabili ai Rusiei, s-au redus dupa ce ”operatiunea militara speciala” a presedintelui Vladimir Putin in Ucraina a declansat sanctiuni occidentale si pe masura ce unele livrari de gaze catre Europa ale Rusia au scazut. Potrivit calculelor…