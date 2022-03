Stiri pe aceeasi tema

- Au existat evolutii ”pozitive” in negocierile in curs intre oficialii rusi si ucraineni, i-a transmis Putin liderului belarus, Aleksandr Lukasenko, un aliat cheie al Rusiei, in cadrul unei intalniri la Moscova.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca in negocierile cu partea ucraineana ar exista evoluții pozitive. Cel puțin, asta l-au anunțat negociatorii din partea Federației Ruse. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la cuvintele sale de la intilnirea cu liderul Belarusului, Alexandr…

- Liderul de la Kremlin a ramas fara centura neagra la taekwondo, dupa ce Federatia Internationala de Judo a decis sa-i retraga aceasta distinctie oferita cu opt ani in urma. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ramas fara centura neagra la taekwondo, dupa ce federatia internationala a decis sa-i retraga…

- Vladimir Putin a enunțat voalat posibilitatea unui razboi nuclear. Liderul de la Kremlin a ordonat, duminca, ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru aremele nucleare, dupa ce a acuzat ca liderii NATO au enunțat declarații agresive la adresa Rusiei. Federația Rusa este…

- Vladimir Putin a plasat forțele strategice de descurajare ale Rusiei – inclusiv unitațile responsabile de capacitațile sale nucleare – in alerta maxima, ca raspuns la „sancțiunile occidentale ilegitime” legate de razboiul Rusiei din Ucraina. Președintele Rusiei i-a spus duminica, 27 februarie, lui Serghei…

- UPDATE Martorii au semnalat explozii in Kiev, Harkiv, Kramatorsk, Dniepr, Donetsk, Mariopol si Odesa, conform cotidianului Le Figaro. Deocamdata, nu exista informatii despre eventuale victime ale razboiului declansat de Rusia asupra Ucrainei. In schimb, Ministerul rus al Apararii sustine ca armata rusa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat marti, dupa intalnirea cu premierul Ungariei, Viktor Orban, ca Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica "au ignorat" principalele solicitari ale Moscovei privind garantiile de securitate. "Este deja clar, l-am informat pe premier despre acest lucru,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, dezvaluie ca in anii 90, dupa caderea Uniunii Sovietice, a lucrat ca șofer de taxi. In prezent unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, face dezvaluiri inedite despre…