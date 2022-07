Putin a decis soarta celui mai mare submarin din lume Rusia a inceput dezmembrarea celui mai mare submarin nuclear cu rachete balistice din lume, a anunțat miercuri presa de stat. Dmitri Donskoy, un submarin din clasa Typhoon care a servit in Flota de Nord a Marinei ruse din 1980, avea o lungime de 175 de metri. Au fost construite șase exemplare din aceasta clasa. Inlocuit […] The post Putin a decis soarta celui mai mare submarin din lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apararii sugereaza ca Rusia a schimbat recent din nou conducerea militara a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Calaul din Siria”, ar fi fost inlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului…

- Ucrainenii sunt verificați la sange inainte sa plece din orașele ocupate de ruși. Militarii lui Putin le confisca telefoanele și le verifica toate conturile sociale, iar daca gasesc ceva nu le convine, civilii ucraineni sunt torturați, batuți și chiar electrocutați inainte de a fi deportați in Rusia,…

- O nava de razboi americana a ancorat in portul Stockholm pentru a efectua exerciții militare și pentru a transmite un avertisment clar Rusiei. La bordul USS Kearsarge, a treia nava de asalt amfibie clasa Wasp a Marinei Statelor Unite, se afla 26 de avioane de razboi și 2.400 de pușcași și marinari.…

- Cea mai mare companie de transport maritim din Rusia, Sovcomflot, și-a vandut o parte importanta din flota pentru a-și plati datoriile, pentru a evita intrarea in incapacitate de plata, și, in cele din urma, de a reveni pe piețele internaționale odata ce sancțiunile vor fi ridicate, scrie F inancial…

- Cea mai mare companie de transport maritim din Rusia, Sovcomflot, și-a vandut o parte importanta din flota pentru a-și plati datoriile, pentru a evita intrarea in incapacitate de plata, și, in cele din urma, de a reveni pe piețele internaționale odata ce sancțiunile vor fi ridicate, scrie Financial…

- Previziunea lui CTP despre Kremlin s-a adeverit. Organizatorii turneului de la Wimbledon au decis sa excluda jucatorii din Rusia și Belarus de la ediția din acest an, din cauza razboiului declanșat de liderul de la Kremlin impotriva Ucrainei. Competiția va avea loc in perioada 27 iunie – 10 iulie. Jurnalistul…

- Moldova va fi atacata pentru ca rusii sa ocupe portul ucrainean Odessa, scrie ziarul britanic „The Times”, citand surse din serviciile ucrainene de informatii. „Rusia pregateste deja invadarea Moldovei”, scrie sursa .

- Principala companie petroliera rusa, Rosneft, a oferit produse petroliere de la rafinariile sale pentru incarcare in perioada mai-iunie, in cadrul unei licitații care necesita plata in avans in ruble, au declarat marți trei surse de pe piața. In timp ce Rusia incearca sa compenseze impactul sancțiunilor…