Putin a decis cum va vinde petrolul rusesc. Anunțul gigantului Rosneft cutremură piața Principala companie petroliera rusa, Rosneft, a oferit produse petroliere de la rafinariile sale pentru incarcare in perioada mai-iunie, in cadrul unei licitații care necesita plata in avans in ruble, au declarat marți trei surse de pe piața. In timp ce Rusia incearca sa compenseze impactul sancțiunilor occidentale impuse țarii din cauza invaziei sale in Ucraina, […] The post Putin a decis cum va vinde petrolul rusesc. Anunțul gigantului Rosneft cutremura piața first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua locații din orașul rusesc Breansk, din vestul Rusiei, unde este depozitat petrolul, sunt in flacari, potrivit numeroaselor rapoarte de informații de pe platformele de socializare. O armata rusa are sediul și in apropierea orașului rusesc de vest situat la aproximativ 100 de kilometri de granița…

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ziar german Bild am Sonntag. Ziarul i-a cerut presedintei Comisiei Europene sa prezinte punctele cheie…

- "In raboiul din Ucraina, principalul vinovat e Rusia. Putin nu putea sa o faca singur, conducerea aparatului de stat este si ea vinovata... E clar ca nu e principalul vinovat.Ma uit cu atentie si nu vad nicio pozitie politica prin care sa faca o propunere de incheiere a conflictului. Tot ceea ce cere…

- Intr-un interviu publicat duminica, ziarul i-a cerut presedintei Comisiei Europene sa prezinte punctele cheie ale celei de-a sasea serii de sanctiuni care va viza Rusia."Ne uitam in continuare la sectorul bancar, in special la Sberbank, care reprezinta 37% din sectorul bancar rus. Si, desigur, exista…

- SUA a decis sa fie in final alaturi de Ucraina in cazul in care Rusia va schimba tactica, iar razboiul s-ar putea transforma in unul biologic. Anunțul a fost facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Aceasta a confirmat ca SUA furnizeaza echipamente Ucrainei pentru a se pregati de un eventual atac…

- ”Daca vreo tara din UE accepta solicitarile umilitoare ale lui Putin de a plati petrolul si gazele in ruble, ar fi si cum ar ajuta Ucraina cu o mana, iar cu cealalta ar ajuta rusii sa omoare ucraineni. Fac apel la tarile competente sa faca o alegere inteleapta si responsabila”, a declarat ministrul…

- De asemenea, Putin a subliniat ca prioritatea este asigurarea aprovizionarii cu ingrasaminte pe piata interna din Rusia. ”In lume (pe piata ingrasamintelor) are loc o situatie extrem de grava, chiar inainte de evenimentele din Ucraina. Era o situatie dificila si inainte, dar acum se inrautateste, pentru…

- Gigantul petrolier american ExxonMobil a anunțat marți ca se va retrage din ultimul sau proiect major din Rusia și nu va mai investi in aceasta țara, urmand exemplul multor competitori internaționali dupa invazia Ucrainei. In numele unui consorțiu care cuprinde filiale ale companiei ruse Rosneft, o…