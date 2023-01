Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum va raspunde la nevoia Rusiei de garanții pentru propria securitate, in cazul in care Vladimir Putin va accepta sa poarte negocieri pentru a incheia razboiul din Ucraina, a declarat sambata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Intr-un interviu…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat joi ca va explora impreuna cu partenerii sai din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), reuniti la Lodz, in Polonia, ”toate posibilitatile legale” pentru a obliga Rusia sa plateasca pentru distrugerea Ucrainei, relateaza AFP.…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi, 27 octombrie, ca Occidentul joaca un joc „periculos, sangeros și… murdar” in privința Ucrainei, dar ca SUA și aliații sai vor trebui, in cele din urma sa discute cu Rusia. „Sunt convins ca noile centre ale ordinii mondiale multipolare și Occidentul vor…

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…