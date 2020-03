Stiri pe aceeasi tema

- Incercarile de a pune sub semnul indoielii alegerea constienta a locuitorilor Crimeii in favoarea dezlipirii de Ucraina si reunificarii cu Federatia Rusa sunt ridicole, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de TASS, in cadrul unei vizite cu o vizibila tenta electorala, efectuata miercuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat pe partenerul sau de judo, oligarhul Arkadi Rotenberg, cu titlul de „Erou al Muncii” pentru participarea sa la constructia controversatului pod care leaga din 2018 Rusia de Crimeea, o peninsula de la Marea Neagra anexata acum sase ani de Moscova de la Ucraina.

- Rusia isi va inchide de miercuri pana la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti in tara, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri…

- Presedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat miercuri ca recuperarea Crimeii, anexata ilegal de Rusia in 2014, este o parte inerenta a ideii nationale a Ucrainei, dar a recunoscut ca acest lucru nu se va intampla in viitorul apropiat, potrivit agentiilor de presa EFE si Ukrinform.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters. Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire…

- Calatoria lui Vladimir Putin cu trenul in peninsula Crimeea este anchetata penal de Ucraina ca trecere ilegala a frontierei. Autoritatile ucrainene au deschis o ancheta penala in acest caz.Traficul feroviar pe podul care face legatura dintre Rusia si Crimeea a fost inaugurat luni.

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat…

- Uniunea Europeana (UE) a denuntat luni ”o noua incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucranei de catre Rusia” in urma inaugurarii de catre presedintele rus Vladimir Putin a caii ferate care leaga Crimeea si Rusia continantala, o noua lovitura aplicata Kievului dupa anexarea peninsulei…