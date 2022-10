Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu podul Kerci distrus dupa explozia din acesta dimineața. In imagini se vad clar bucați de pod prabușite, fapt ce demonstraza ca Rusia va avea de suferit de pe urma acestui incident, avand in vedere ca podul este unul strategic pentru ruși, dat fiind faptul ca era utilizat…

- Vladimir Putin a ordonat executivului rus sa constituie o comisie guvernamentala "in legatura cu situația de urgența de pe podul din Crimeea", a anunțat secretarul sau de presa, citat de Meduza.

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, marți seara, ca Ucraina "va actiona pentru a-si apara poporul" in toate regiunile ocupate de Moscova, care au votat marti in favoarea anexarii lor la Rusia. „Vom actiona pentru a ne proteja poporul: atat in regiunea Herson, in regiunea Zaporojie, in Donbas,…

- Mașina președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost ținta unui „atac” in urma caruia s-a auzit o „bubuitura puternica” pe „roata din stanga din fața”. Liderul de la Kremlin a scapat nevatamat, insa au fost efectuate mai multe arestari in cadrul serviciului sau de securitate, relateaza Daily Mail, conform…

- De-a lungul mai multor ani, Katerina Tihonova a facut numeroase calatorii in Bavaria impreuna cu garzi de corp din cadrul serviciului rus de securitate prezidențiala. Reporterii Der Spiegel au descoperit ca autoritațile germane nu fusesera informate cu privire la aceste vizite. O femeie din Rusia a…

- Principalul opozant a lui Putin, Aleksei Navalnii a declarat ca otravirea sa in urma cu doi ani si incarcerarea sa ulterioara au dus la demascarea lui Vladimir Putin si a regimului sau, transmite sambata EFE cu referire la Agerpres . „Toata aceasta situatie i-a demascat in asa masura pe Putin si sistemul…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime