- Soldații din armata rusa au ajuns sa manance, de foame, caini, din cauza ca liniile de aprovizionare nu sunt constante. Informația apare intr-o corespondența telefonica interceptata de serviciul ucrainean de informații. „Toate sunt de rahat aici. Mancam caini, nu avem ce manca. Astazi Yorkie a fost…

- Invazia Rusiei in Ucraina pe 24 februarie a fost asemenea unui "fulger", iar presedintele rus Vladimir Putin nu poate fi lasat sa castige sau "sa dicteze conditiile de pace", a declarat cancelarul german Olaf Scolz la Forumul Economic Mondial de la Davos, relateaza Reuters. "Putin va negocia serios…

- Inca de la inceputul secolului XIX, Suedia a adoptat „Noua politica externa a Suediei”, numita și „Politica din 1812”, unde iși declara neutralitatea, pe care a respectat-o cu acribie timp de doua secole (cu mici excepții in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial cand a livrat minereu de fier Germaniei…

- Armand Goșu, expert in spațiul ex-sovietic, e de parere ca discursurile lui Vladimir Putin, din ultima vreme arata o schimbare de ton a liderului de la Kremlin, care pare sa fi facut mulți pași inapoi in privința conflictului cu Ucraina. Istoricul a declarat ca Vladimir Putin s-ar pregati de o ieșire…

- Secretarul de presa al Departamentului american al Apararii, John Kirby, a declarat ca in curand va avea loc in Germania o reuniune a reprezentanților a peste 20 de țari, in cadrul careia vor fi discutate aspecte legate de acordarea de asistența militara Ucrainei. Conform Ukrainski Novini, declarația…

- "Recenta amplificare a activitatii NATO in Arctica constituie un motiv de ingrijorare. Un alt exercitiu militar la scara larga al aliantei a avut loc recent in Norvegia. In opinia noastra, aceasta nu contribuie la securitatea regiunii", a declarat ambasadorul rus pentru misiuni speciale al Ministerului…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

