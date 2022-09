Președintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat ca Vladimir Putin a notificat instituția cu privire la planurile de anexare a patru regiuni din Ucraina la Rusia – un pas tehnic spre anexarea acestor teritorii. Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, un aliat cheie al lui Putin, a declarat pe canalul oficial Telegram […] The post Putin a anunțat Duma de Stat anexarea teritoriilor ocupate din Ucraina / Zelenski pierde 15% din teritoriu first appeared on Ziarul National .