- Kremlinul a anunțat masuri suplimentare de securitate a frontierelor, dupa ce autoritațile de la Moscova au acuzat, cu o zi in urma, un atac asupra civililor executat de "sabotori" și "naționaliști" ucraineni in regiunea rusa Briansk.

- Agenția de presa rusa de stat RIA Novosti a scris pe canalul sau de Telegram ca purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus in informarea sa zilnica pentru presa ca Vladimir Putin și-a anulat o calatorie planuita catre Stavropol „datorita situației din regiunea Briansk”, transmite The…

- Vladimir Putin a anunțat, pe finalul discursului sau, ca razboiul nu se incheie. Putin spune ca Rusia va raspunde dur la orice provocare din partea NATO, SUA sau a Ucrainei. „De ce se alatura acestor politici țari precum Franța sau NATO? Trecem impreuna prin niște vremuri dificile. Așa ne-au invațat…

- Unii analiști cred ca, prin eventuala capturare a orașului, Rusia vrea sa-și asigure o artera logistica majora de-a lungul intregii linii a frontului de est. Alții cred ca Moscova dorește doar o victorie simbolica sau vrea mai degraba sa testeze apararea ucraineana de-a lungul frontului din est și sa…

- Armata rusa, inca din primele zile ale anului 2023, a intampinat noi rezistențe, mai ales in zonele Belgorod și Briansk, iar Vladimir Putin spune ca armata trebuie sa opreasca bombardamentele ucrainene asupra regiunilor rusești. Atacurile ucrainene din aceste doua zone l-au determinat pe liderul de…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, si-a exprimat miercuri speranta ca Europa va reusi ''sa-si recapete suveranitatea'' in viitor si a acuzat elitele europene ca apara interesele unor terte tari, in loc sa apere interesele nationale, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O grupare de hackeri ruși cunoscuta sub numele de Cold River a atacat trei laboratoare de cercetare nucleara din Statele Unite in vara anului trecut, potrivit unor inregistrari de pe internet analizate de Reuters și a declarațiilor oferite agenției de presa de cinci experți in securitate cibernetica,…

- Atacurile rusești asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei au continuat in ultimele 24 de ore, ranind trei civili, potrivit șefului administrației militare regionale, transmite CNN . „Ocupanții ruși au bombardat de 50 de ori teritoriul regiunii Herson. Așezarile pașnice din regiune au suferit de atacuri…