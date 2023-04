Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Ekaterinburg, Evgheni Roizman, unul dintre ultimii critici importanti ai Kremlinului care inca se mai afla in Rusia, a pledat miercuri nevinovat in deschiderea procesului in care este acuzat de discreditarea armatei ruse, dupa ce a criticat ofensiva rusa in Ucraina, informeaza Agerpres,…

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- Șeful Statului Major Interarme al armatei SUA, generalul Mark Milley, a declarat miercuri, 15 martie, ca Statele Unite nu știu daca avionul de vanatoare rusesc a lovit intenționat drona americana MQ-9 Reaper in incidentul care s-a produs deasupra Marii Negre cu o zi inainte, informeaza CNN . Acesta…

- Deși este o țara mica, fara resurse imense și fara o importanța geopolitica majora, Republica Moldova inca este pe „lista scurta” al lui Putin. Dezvaluirile Yahoo News fac parte dintr-o colaborare media cu mai multe organizatii de presa europene: Delfi din Estonia, ziarul suedez Expressen, Dossier Center,…

- „Statele Unite nu au notificat Rusia printr-un canal diplomatic cu privire la vizita lui Biden la Kiev. Nu am oferit garanții privind siguranța sa”, a declarat Alexandr Bortnikov, directorul FSB, pentru agenția TASS, relateaza Reuters HotNews.ro.Comentariile sale vin la o zi dupa ce Jake Sullivan, consilierul…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Cel mai inalt diplomat al Chinei a descris doborarea unui balon de catre SUA drept „absurda și isterica”, precum și un abuz de utilizare a forței. Vorbind pe scena conferinței de securitate de la Munchen sambata, Wang Yi a spus: „Nu arata ca SUA este puternica; dimpotriva, arata ca este slaba”, relateaza…

- Incercarile Ucrainei de a relua controlul asupra Crimeei sunt o „linie roșie” pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi spus miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, in timpul unei conversații telefonice cu un grup de experți, relateaza Politico , citat de BBC . Sursa citata noteaza…