- Iesenii pot viziona filme in premiera, un documentar romanesc dar si o animatie captivanta, la Ateneul din Iasi, in perioada 27 august – 2 septembrie 2018. Iata programul: 27 august 2018 Ora 19.00 – „Licu, o poveste romaneasca” – PREMIERA – (regia Ana Dumitrescu) – AG Ora 21.00 – „Utoya: 22 iulie”-…

- Un barbat din judetul Iasi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, dupa ce a fost diagnosticat cu virusul West Nile. Medicii ieseni spun ca barbatul, care suferea si de alte boli, a fost internat cu simptome specifice meningitei, ulterior fiind confirmat virusul West Nile, transmis…

- Alibec s-a luat de Dica: ”V-am demonstrat cu Reghe. Nu mai am niciun prieten acolo”. Denis Alibec a imbracat asta-seara, la Iași, din nou tricoul Astrei . La finalul partidei, Denis Alibec și-a amintit de Nicolae Dica, cel pe care-l considera vinovat de eșecul lui la FCSB. Alibec s-a luat de Dica: „Nu…

- Joi, 19 iulie, veti avea ocazia de a incerca un Inflationist la deschiderea oficiala Cheffa, ce va avea loc in Gradina Palas Mall, locul unde este si amplasata camioneta Cheffa. Aceasta reprezinta un concept de bucatarie creativa pe roti, o camioneta care ofera mancare cu suflet. Pe langa Burgerul Inflationist,…

- Concursul a fost initiat de catre Daniela Calugaru, Inspectorul General MEN, care va fi prezenta la ce a de-a XX-a editie, organizata in acest an in perioada 9-14 iulie. In aceasta saptamana Tabara Muncel va gazdui elevi din clasele V-XII din toata tara, interesati de mediul inconjurator, care vin sa…

- Accident cumplit in Neamt, miercuri seara, intre 3 TIR-uri la Castelul de apa, in zona Roman. Din primele cercetari, se pare ca șoferul unui camion care transporta ciment, un tanar de 27 de ani, din Bicaz Chei, era insoțit in cabina de o tanara de 23 de ani, din Tașca. La un moment dat, se presupune…

- Peste 2.000 de participanti sunt asteptati sa isi unesca puterile pentru a scrie cea mai frumoasa poveste cu alergatori sambata aceasta, pe 23 iunie, la Color Run in fata Palatului Culturii. PROGRAM EVENIMENT 14:00 Deschiderea portilor 15:30 Incalzirea oficiala 16:00 Primul Start 16:30 Ultimul Start…

- Pe 16 iunie, iesenii au avut ocazia de a descoperi un nou proiect educational aparut in anul 2017, si anume „Muzeul Memoriei". La acest muzeu orice persoana care venea putea sa lase un mesaj in „Telefonul Amintirilor", care functiona si ca o capsula a timpului. Mesajul ii va fi trimis persoanei printr-un…