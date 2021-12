Puternicul taifun Rai a făcut ravagii în Filipine. Numărul morților depășește 100 și ar putea crește considerabil – VIDEO Rai, cel mai puternic taifun care s-a abatut asupra arhipelagului Filipine in acest an, a facut cel putin 100 de victime, iar alte zeci de persoane sunt in continuare date disparute. Numarul morților din Filipine cauzate de taifunul Rai a crescut la 112 dupa ce guvernatorul unei provincii insulare a declarat duminica ca cel puțin […] The post Puternicul taifun Rai a facut ravagii in Filipine. Numarul morților depașește 100 și ar putea crește considerabil - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

