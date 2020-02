Puternicul cutremur cu magnitudinea 7,7 pe scara Richter inregistrat in Marea Caraibilor saptamana trecuta a avariat peste 300 de locuinte in Cuba, mai ales in provincia Granma din vestul insulei, au informat luni mass-media oficiale, citate de EFE.



Fisurile aparute in zidurile mai multor imobile reprezinta un efect al acestui cutremur produs pe 28 ianuarie - cel mai puternic inregistrat de instrumentele seismologice in Cuba -, care a avut epicentrul in largul marii, la 125 de kilometri sus-vest de Cabo Cruz si la 145 de kilometri de Niquero (Granma).



Desi Granma a fost…