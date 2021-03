Puternicul lider al metroului și afacerile din subteran Dincolo de revendicarile salariale, conflictul sindicaliștilor de la metrou cu managementul companiei are mize mult mai adanci. Sindicatul de la metrou deține toate spațiile comerciale din subteran. Și nu sunt puține. Le inchiriaza și da Metrorex 36 la suta. De fapt, le deținea. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- „Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand cu ora 22:00, circulatia trenurilor de metrou va fi reluata in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele. Dorim pe aceasta cale sa prezentam inca o data scuze bucurestenilor…

- Sindicaliștii de la metrou au decis sa renunțe la greva pe care au declanșat-o vineri dimineața, in urma negocierilor cu Ministerul Transporturilor. Traficul din subteran va fi reluat incepand de sambata, urmand ca discuțiile cu reprezentanții lui Catalin Drula sa continuie. Vineri seara,…

- „Masura prin care se incearca diminuarea salariilor lucratorilor din Metrorex este in contradicție cu legea, in condițiile in care exista un contract colectiv de munca agreat și semnat de partenerii sociali și este inadmisibil sa se faca presiuni asupra salariaților pentru a fi de acord cu diminuarea…

- Sindicatul Liber Metrou este condus, de peste 15 ani, de fostul parlamentar PSD , Ion Radoi.Protestul de vineri a fost declanșat dupa ce conducerea Metrorex au decis sa desființeze magazinele , o afacere banoasa pentru sindicat.In baza unui contract semnat cu mulți ani in urma, doar 36% din suma caștigata…

- "O acțiune ilegala da peste cap viața unui intreg orașCand interese mafiote sunt amenințate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii și sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucureștean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile ar fi trebuit sa se puna in mișcare la ora 5 dimineața, dar niciun calator nu a fost lasat sa…

- Niciun tren nu circula la aceasta ora. Angajații au coborat in subteran și au blocat caile de rulare. Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile…

- Liderul de sindicat a precizat insa, pentru Realitatea PLUS, ca proporția este diferita, iar Metrorex ar incasa 40% din venituri de la spațiile comerciale și 53% din publicitate.Afacerile au inceput insa cu mult inainte, in 1994, cand Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou și-a facut firma, Sindomet…