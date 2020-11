Stiri pe aceeasi tema

- Salvatori incercau sambata sa gaseasca supravietuitori in daramaturile imobilelor surpate in vestul Turciei, in urma cutremurului care s-a soldat cu cel putin 26 de morti si peste 800 de raniti in aceasta tara si in Grecia vecina, relateaza AFP.

- Echipele de salvare din Izmir continua și sâmbata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, în timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters. Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit în zona de coasta din vestul Turciei, iar…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Puternicul seism din Grecia care a avut loc in aceasta dimineata in insula greaca Samos si care a provocat serioase distrugeri in orasul turc Izmir, a avut peste 35 replici puternice, cu o magnitudine peste 3, mentinand astfel panica in cei care locuiesc in zonele afectare.

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale. In urma seismului, autoritațile turce au anunțat ca in Izmir s-au…

- Seismul, a carui intensitate a fost evaluata initial la 7,4, a avut loc la 91 de kilometri sud-est de Sand Point, in Insulele Aleutine, situate in Marea Bering, la o adancime de 40 de kilometri, porrivit USGS. La Sand Point au fost semnalate cele mai importante valuri - de aproximativ 60 de centimetri…