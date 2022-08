Stiri pe aceeasi tema

- O explozie foarte puternica a avut loc, miercuri seara, intr-o moschee din Kabul, in timpul rugaciunii de seara, conform informațiilor martorilor oculari și poliției afgane, relateaza Reuters.

- O bomba a explodat intr-o strada aglomerata plina de cumparatori sambata in capitala Afganistanului, Kabul, si cel putin 22 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali ai serviciilor spitalicesti si martori, citati de Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O bomba a explodat pe o strada aglomerata plina de cumparatori sambata in capitala Afganistanului, Kabul, si cel putin 22 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali ai serviciilor spitalicesti si martori, citati de Reuters.

- O bomba a explodat sambata in capitala afgana Kabul. Mai multi martori au relatat agentiei Reuters ca probabil sunt numerosi raniti.Explozia a avut loc in partea de vest a orasului, unde traieste minoritatea siita, potrivit Agerpres.

- Fragmente și resturi desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului, a anuntat miercuri Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o lansare „ca la carte” s-a transformat intr-o mare de flacari. O racheta de propulsie dezvoltata de SpaceX pentru nava spațiala Starship a izbucnit in flacari in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, anunța chinareporter.news, care preia Reuters. Situația aparuta ar…

- O racheta dezvoltata de SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru urmatoarea generație a navei spațiale Starship, a luat foc in timpul unui test la sol, luni, in Texas, ceea ce reprezinta un eșec probabil pentru obiectivul lui Musk de a lansa Starship pe orbita in acest an, noteaza Reuters. Fii…

- Cel putin 10 persoane au murit si 251 au fost ranite, luni, intr-un accident produs in portul iordanian Aqaba. O cisterna plina cu gaz toxic a cazut in timp ce era ridicata de o macara pe o nava, provocand o explozie si apoi o scurgere de gaz toxic, relateaza Reuters. 10 morți și 251 de […] The post…