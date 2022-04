Stiri pe aceeasi tema

Interpol a trimis o echipa in Moldova, pe fondul preocuparilor legate de traficul de persoane, in timp ce țara se confrunta cu un numar mare de refugiați care fug din Ucraina, scrie BBC, potrivit Mediafax.

Refugiatii din Ucraina risca sa devina victime ale bandelor criminale, a atentionat marti Europol, organizatie de combatere a criminalitatii la nivel european, informeaza dpa.

Centrul Infotrafic: Circulatie oprita pe ambele sensuri ale DN 56 Craiova-Calafat, din cauza unui accident in care trei persoane au fost ranite

Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a atras critici, inclusiv din propria tabara conservatoare, dupa ce a comparat lupta ucrainenilor impotriva invaziei ruse cu britanicii care au votat pentru Brexit pentru 'a alege libertatea', consemneaza duminica AFP preluat de agerpres.

Autoritatile de reglementare antitrust ale UE si Marii Britanii au efectuat marti controale la mai multe companii si asociatii de automobile din mai multe tari, acestea fiind suspectate de incalcarea regulilor care interzic formarea de carteluri, transmite Reuters, relateaza News.ro.

"Europa s-a schimbat sub impactul pandemiei, se va schimba mai repede si mai puternic sub impactul razboiului", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la Versailles, in apropiere de Paris, inainte de inceputul unui summit informal al Consiliului European, relateaza AFP.

Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski - transmit Reuters si AFP.

Rusia a atacat puternic infrastructura militara a Ucrainei, in ultima zi de razboi cu Ucraina. Ministerul rus al Apararii a facut bilanțul pentru ultima zi.