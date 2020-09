Puternic atac informatic în Ungaria Grupul de telecomunicatii Magyar Telekom a anunțat astazi ca unele banci si servicii de telecomunicatii din Ungaria au fost vizate de un puternic atac informatic. Conform oficialilor Magyar Telekom, atacul avand ca sursa servere din Rusia, China si Vietnam a dus la oprirea activitații acestor instituții, pentru scurt timp, in ziua de joi. Potrivit companiei, atacul cibernetic a fost unul de tip DDoS, de la expresia engleza Distributed Denial of Service, in cadrul caruia hackeri incearca sa inunde o retea cu un volum neobisnuit de mare al traficului de date in ideea de a paraliza reteaua. Magyar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele banci si servicii de telecomunicatii din Ungaria si-au oprit, joi, pentru scurt timp activitatea, dupa ce au fost vizate de un atac informatic lansat de pe servere din Rusia, China si Vietnam, a anuntat sambata grupul de telecomunicatii Magyar Telekom, transmite Reuters potrivit Agerpres. Potrivit…

- Vladimir Putin a cerut relansarea relatiilor Rusiei cu Statele Unite si semnarea unui acord de evitare a incidentelor cibernetice. „Una dintre principalele provocari strategice de acum este riscul unei confruntari de amploare in sfera digitala. Am vrea sa apelam din nou la Statele Unite cu o propunere…

- Cancelarul german Angela Merkel a solicitat, cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunile Unite (ONU), o reformare a organizației și o mai mare unitate intre membrii sai. Cancelarul german a facut mai multe afirmatii intr-o inregistrare video realizata in avans si difuzata…

- Șapte migranți din Palestina și Siria care susțin ca se indreptau spre vestul Europei au fost opriți de polițiștii de frontiera de la vama Nadlac. Grupul de straini a fost depistat la aproximativ 800 de metri de linia de frontiera cu Ungaria. “Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Hackeri care au legaturi cu Rusia, China si Iran incearca sa spioneze persoane atat din tabara presedintelui republican Donald Trump, cat si din cea a contracandidatului sau democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, a transmis joi compania Microsoft, intr-un raport citat…

- Una dintre marile companii producatoare de componente auro din Germania a anunțat ca va renunta la inca 4.400 de angajati si va inchide sau va vinde unele fabrici. Schaeffler AG, companie germana prezenta și in Romania, va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in 2022 si va inchide sau va…

- Pana in anul 2022, producatorul de componente auto Schaeffler AG va renunta la inca 4.400 de angajați in Europa. De asemenea, compania va inchide sau va vinde unele fabrici, ca raspuns la criza din sectorul auto, cauzata de pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres.Grupul german spera sa faca economii…

- CHIȘINAU, 26 aug – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca țara noastra nu va deveni membru al Uniunii Europene deoarece nici UE nu este gata pentru extindere. Șeful statului a declarat acest lucru in cadrul briefing-ului de presa la care a prezentat raportul de activitate…