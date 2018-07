Puterile vindecătoare ale părului. Cum să-ţi menţii sănătatea părului Se zice ca parul are rolul unor antene care detecteaza energia din Univers si stimuleaza constienta si creativitatea, intuitia si vitalitatea. Parul este o extensie naturala a sistemului nervos si transmite informatii importante creierului. In plus, se spune ca parul echilibreaza campul electromagnetic al corpului. Puterile vindecatoare ale parului. Pe vremuri, sclavilor li se taia parul pentru ca se credea ca asa li se ia energia si puterea si vor deveni mai supusi. Se spune ca atunci cand Gingis Han a cucerit China a poruncit ca toata lumea sa aiba parul tuns cu breton… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing insista pe investitii în proiecte mari de infrastructura în Balcani si Europa Centrala si de Est, este concluzia celei mai recente editii a summitului 16 plus 1 de cooperare între China si statele din regiune, organizat la

- Energiile sunt puternice, miscarea retrograda a planetelor ne trimite spre interiorul nostru pe diversele teme guvernate de fiecare planeta, spre ce gandim si ce simtim. Daca ce traim ne place, e bine. Daca nu, in loc sa ne suparam pe exterior, e nevoie sa ne orientam spre noi insine cu intrebarea…

- Astazi, cea mai mare parte a dispozitivelor electronice sunt fabricate in China, deoarece in statul asiatic costurile cu forta de munca sunt in continuare reduse si nu exista o criza de angajati. Exista, totusi, si alte tari in care se asambleaza astfel de dispozitive. Exemple sunt Taiwan, India, Vietnam,…

- China a lansat luni dimineata un satelit-releu ce va actiona ca o punte de comunicare intre Pamant si sonda selenara Chang E 4 care va explora misterioasa fata nevazuta a Lunii, informeaza Xinhua, citat de agerpres.ro.

- Black Sea Defence and Aerospace 2018 Ministerul Apararii Nationale anunta ca va participa cu militari si tehnica la expozitia internationala industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale si securitatii private, "Black Sea Defence and Aerospace 2018"(BSDA). Deschiderea oficiala…

- De cativa ani, exista la nivel international un trend de migrare a personalului intre proiecte nucleare, de la cele operationale catre cele noi, care se pun in functiune si care au nevoie de specialisti, mai ales in state unde programul nuclear este in faza incipienta. Spre deosebire de alte state,…

- Pisicile nu sunt doar dragute si tovarasi de viata prietenosi. Se pare ca pisicile sunt bune pentru starea de sanatate a organismului tau. Sigur, comportamentul lor amuzant reuseste sa ne faca sa zambim uneori, dar stiai ce beneficii iti poate oferi o pisica? Stiai ca o pisica poate reduce riscul de…

- 'Suntem la curent cu militarizarea Marii Chinei de Sud de catre China', a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. 'Am discutat despre preocuparile noastre pe aceasta tema direct cu chinezii si vor fi consecinte pe termen scurt si pe termen lung', a continuat ea, fara sa…