Puterile din Asia își îndreaptă privirile strategice către Europa Creșterea rapida a influenței țarilor asiatice și redistribuirea puterii globale in favoarea Estului anunța o noua era in relațiile dintre Europa și Asia. Ceea ce a inceput ca o schimbare a puterii economice se extinde acum la domeniile geopolitic, militar și tehnologic. Un teatru militar pentru actorii asiatici Europa a devenit deja un teatru militar […] The post Puterile din Asia iși indreapta privirile strategice catre Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

