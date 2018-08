Stiri pe aceeasi tema

- "Evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democratie. Diferentele de opinie nu pot justifica niciodata violenta. E grav ca astfel de acte de agresiune au fost precedate de indemnuri, provocari sau chiar de implicarea directa a unor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la conferinața de presa, ca a existat "o acțiune de premeditare" cu privire la vioențele care au avut loc in Piața Victoriei. Liberalul a ținut sa iși atace adversarul politic despre care a susținut ca a readus Romania in anii '90 "Imi este clar"…

- In premiera s-a vazut fata Diasporei. „Romanii din strainatate” sau, in alta varianta, „romanii care lucreaza in strainatate” au participat la protestele din Bucuresti. Cifra nu s-a ridicat la un milion de persoane, dar nu numarul in sine este important, ci faptul ca mitingul a avut loc si, in cea…

- Mai sunt 3 zile pana la finalul sesiunii extraordinare a Parlamentului, dar scena politica e departe de a se liniști. Liberalii acuza guvernul ca se pregatește sa adopte ordonante de urgenta pe teme sensibile din justiție. Ar putea acorda chiar amnistia unor infracțiuni.

- Scenele violente petrecute miercurea trecuta pe holul Camerei Deputaților și transmise in direct au continuat cu un razboi verbal nevazut, in spatele ușilor inchise, intre politicienii afl ați la guvernare și cei din opoziție. Indiferent de culoarea politica, toți au recunoscut ca lucrurile au ajuns…

- Mai multe incidente au avut loc in Piata Victoriei din Capitala, unde mai multi protestatari s-au imbrancit cu jandarmii, dupa ce au incercat sa forteze cordonul format de oamenii legii. O parte dintre manifestanti au fost ridicati. Traficul pe bulevarul Kiseleff a fost blocat de politistii rutieri.…

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente."Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei, pentru instigare…

