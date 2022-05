Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk este considerat cel mai bogat om din lume, iar din acest motiv i-a șocat pe fani atunci cand le-a spus ca nu are nicio casa și ca locuiește la prieteni. Fondatorul Tesla ar dormi in locuințele prietenilor, atunci cand aceștia au o camera libera! Elon Musk a recunoscut ca nu prea doarme acasa…

- “Departe de a fi invins, Putin afirma ca intenționeaza sa-și intensifice razboiul in Ucraina”, titreaza cotidianul american The New York Times. NYT acorda atenție asupra recentelor convorbiri pe care cancelarul Austriei, Karl Nehammer, le-a avut cu președintele rus, afirmand ca “oficialul austriac nu…

- Ministrul afacerilor externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat din nou ca a fost o greseala strategica faptul ca Germania si Franta s-au opus aderarii Ucrainei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in 2008, informeaza luni dpa. Acum, sustine Kuleba, Ucraina plateste pentru aceasta greseala.…

- Potrivit cotidianului turc Hurriyet, oficialii turci se declara optimiști: ”Turcia afirma ca, la tratativele ruso-ucrainene desfașurate, marți, la Istanbul, progresele au fost substanțiale”, titreaza cotidianul. In acest sens, cotidianul il citeaza pe ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, care…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, vineri, ca Gaz Metan Medias sa fie depunctata cu doua puncte. De asemenea, gruparea ardeleana a primit și interzicerea dreptului de a transfera si legitima jucatori, din cauza datoriilor catre Ronaldo Deaconu care se ridica la 110.000 de euro. Urmatorul…

- O explozie solara puternica a facut ca 40 dintre cei 49 de sateliți SpaceX, deținuți de compania lui Elon Musk, sa iasa de pe traiectoria inițiala și sa ia foc. Alerta privind furtuna solara a fost data la finalul lunii ianuarie și era de așteptat ca aceasta sa se resimta in jurul panetei noastre la…

- Primaria Rotterdam a anunțat ca un pod istoric al orașului portuar olandez va fi temporar demontat pentru a permite trecerea unui yaht de mari dimensiuni al Jeff Bezos, ex-CEO Amazon, potrivit presei locale. Podul din 1878, refacut dupa ce a fost bombardat in 1940, in Al doilea Razboi Mondial, nu permite…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…