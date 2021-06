Puterea neobișnuită a oamenilor cu ochi căprui. Ce s-a descoperit despre aceste persoane Ochii caprui sunt cei mai intalniți in lume, dar aceștia au o putere aparte. Pe langa magnetismul de care dau dovada și frumusețea ce ramane pentru totdeauna in mintea privitorului, emoțiile prind o alta nuanța in momentul in care sunt exprimate de persoanele ce au acești minunați ochi. O noua descoperire. Ce putere au persoanele […] The post Puterea neobișnuita a oamenilor cu ochi caprui. Ce s-a descoperit despre aceste persoane appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cabinet de vaccinare, deschis non-stop, a fost deschis la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, in zona publica, intre aerogara de plecari si cea de sosiri. Cetatenii care doresc se pot vaccina, fara programare, serul folosit fiind cel de la Johnson&Johnson. ”Principala poarta aeriana…

- Gorj: Doua minore au disparut de acasa. Politiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizati cu privire la faptul ca minorele Cercel Luisa Mari, de 17 ani și Țuca Denisa Cosmina, de 14 ani, din municipiul Motru, ar fi plecat impreuna de la locuințe in cursul nopții de 31.05.2021/01.06.2021…

- Vineri incepe cea de-a doua editie a maratonului de vaccinare de la Timisoara. Maratonul Vaccinarii de la Timisoara are loc in perioada 14-16 mai 2021, la Centrul Regional de Afaceri CRAFT, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22. Va incepe vineri dupa-amiaza, la ora 16.00 si se va incheia luni dimineata la…

- Miliardarul Elon Musk, șeful SpaceX și Tesla, a dezvaluit ca are sindromul Asperger, o forma de autism. Afirmațiile au fost facute in cadrul emisiunii Saturday Night Live (SNL). Dezvaluirea lui Elon Musk, in varsta de 49 de ani, a fost facuta in cadrul emisiunii Saturday Night Live, potrivit BBC . Ce…

- Persoanele care au fost complet vaccinate impotriva coronavirusului ar putea beneficia in scurt timp de ridicarea anumitor restrictii, a declarat sambata ministrul german al justitiei, Christine Lambrecht, transmite dpa. „Daca se stabileste ca o vaccinare nu numai ca protejeaza impotriva bolii, ci poate…

- Operatorii economici vor organiza centre de vaccinare, iar angajații se vor imuniza fara programare in platforma. Listele cu doritori vor fi trimise Direcției de Sanatate Publica iar acestea vor livra dozele de vaccin. Vicepreședintele Comitetului Național de Vaccinare, Andrei Baciu a spus: ”Listele…

- Austriecii de la Strabag vor sa dezvolte prin intermediul District Development, companie pe care o dețin in proporție de 90%, un proiect rezidențial de lux pe Calea Victoriei. Acesta se va afla peste drum de Palace Casino, pe un teren de circa 4.500 mp. In fața proiectului al carui PUZ a fost depus…