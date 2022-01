Stiri pe aceeasi tema

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Armata Rusiei s-a pus in mișcare. In aprilie și, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul și-a deplasat mai mult de 100.000 de soldați din districtele militare de sud, vest, nord și centru catre granița cu Ucraina. Acum, militarii așteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriașe de la…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- In noile imagini din satelit se arata cum fortele armate rusesti au fost dispuse in pozitii strategice in vestul Rusiei, langa granita cu Ucraina si Crimeea, pe fondul scenariului ingrijorator in care tara isi va invada vecinul in viitorul apropiat.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a acuzat SUA ca a simulat un atac nuclear asupra Rusiei din doua direcții diferite, la inceputul acestei luni, și s-a plans ca bombardiere B-52 s-au apropiat la o distanța de 20 km de granița cu Rusia. Acuzațiile Moscovei vin intr-un moment de mare tensiune…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…

- Nava care transporta cele doua barci de patrulare a plecat din Baltimore catre portul ucrainean Odessa pe 8 noiembrie. Marinarii ucraineni au urmat deja un antrenament extins pe navele din Statele Unite. Ucraina a primit doua nave similare in 2019.