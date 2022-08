Puterea militară a Chinei vs. cea a Taiwanului: Beijingul are…

China ar putea efectua "provocari militare", cum ar fi lansarea de rachete in apropierea Taiwanului, in cazul in care președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, viziteaza insula, a declarat SUA.

