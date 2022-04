Puterea gândului asupra materiei Pentru cine intra pe acest site, probabil ca este la curent cu una dintre obsesiile mele, cea referitoare la natura minții umane. Ultimul articol in care am atins acest subiect este cel in care vorbeam de ce ideea de transfer al conștiinței intr-un calculator este ridicola.In acest articol vreau sa reiau și accentuez ideea de baza cu privire la natura minții pentru a arata cum, cel mai probabil, funcționeaza o ședința la terapeut, meditația sau efectul placebo. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transformatoarele sunt un element cheie in dezvoltarea industriei electrice. Datorita acestora s-a putut realiza, in mod practic și economic, transportul energiei electrice pe distanțe mari. Un transformator electric este o mașina statica de curent alternativ care permite variația anumitor funcții…

- Mulți autori de SF și regizori se doresc vizionari, precursori ai unor schimbari ce vor veni peste sute ori mii de ani. Una dintre ideile ganditorilor de astazi este ca mintea umana va putea fi transferata pe un calculator, iar oamenii viitorului vor trai bine mersi (și) acolo.Dar aceasta idee are la…

- Președintele Serbiei Aleksandar Vucic a declarat ca președintele instituțiilor provizorii de la Pristina, Aljbin Kurti, a decis sa-i atace pe sarbi, a incalcat Acordul de la Bruxelles și tinde sa afecteze pacea in Kosovo și Metohia, menționand ca Serbia va fi intotdeauna alaturi de poporul sau. La ordinul…

- Seamana cu numele unui film sau al unui roman, titlul asta, de la acest text, nu? Deja, prin ecranul telefonului, se simte mirajul, romantismul și frumusețea Cetații Eterne. Ea, mireasa, in rochie alba se pozeaza la Fontana di Trevi, el in costum elegant de mire, privește pierdut Colosseumul. Ei, bine,…

- Aventurile lui Ethan Hunt, super-spionul interpretat de Tom Cruise din 1996, se vor incheia odata cu „Mission: Impossible 8”. Potrivit informatiilor revistei Variety, al optulea film din franciza, ale carui filmari vor incepe in Africa de Sud, va fi ultimul cu starul international, informeaza News.ro.…

- Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel„L-au umilit in ultimul hal, este strigator la cer, noi ne distrugem tot ce avem. De ce distrugem ce avem?Cei care sunt in serviciu nu prea le fac fața celor care au ieșit, e obligația noastra, a romanilor, de a face ceva, trebuie sa dam vina pe noi, nu pe altcineva.…

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, aproape de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus. Ideea construirii unei astfel de case i-a venit lui Schall dupa o excursie in Austria…

- Palatul in care funcționeaza Muzeul de Arta din Cluj-Napoca va fi retrocedat foștilor proprietari, iar Consiliul Județean va deveni chiriaș in cladire, potrivit unei decizii a instanței. Ultimul descendent al familiei nobiliare care a deținut Palatul Banffy din centrul Clujului, a fost Dionisie Banffy,…