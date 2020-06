Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurentta de la Puterea Dragostei, Mary, a marturisit cine vor fi caștigatorii celui de-al doilea sezon. ”Ella și Livian vor fi caștigatorii. Așa cred eu, așa simt. Sunt cei mai iubiți de public și merita”, a spus Mary. In același timp, Ella și Livian sunt cei care au obținut pana…

- Izolata in Turcia inca de cand a inceput pandemia de COVID-19, Andreea Mantea muncește in continuare in același ritm și are aproape aceleași activitați, insa asta nu inseamna ca viața ei nu s-a schimbat. Prezentatoarea de la “Puterea dragostei” (Kanal D) ne-a povestit despre cum face fața situației,…

- Ella de la "Puterea Dragostei" trece prin momente extrem de dificile. Unul dintre unchii sai a murit de coronavirus, iar ea a impartașit aceasta veste trista susținatorilor sai. Mesajul vedetei de la Kanal D este sfașietor, relateaza cancan.ro. "Zbor lin, unchiule! Odihnește-te in pace! Vei…

- Prezentatoarea emisiunii "Puterea Dragostei", de la Kanal D, Andreea Mantea, le-a demonstrat "carcotasilor" ca nu are nici o operatie estetica la fata si ca naturaletea este punctul ei forte. Astfel ca, vedeta in varsta de 33 de ani, a postat pe contul de Instagram o fotografie din anii de…

- Potrivit comunicatului oficial, emisiunea „Bravo, ai stil!’ iși va amana pentru o perioada filmarile, in contextul pandemiei, urmand ca acestea sa fie reluate atunci cand condițiile o vor permite. Decizia a fost luata din nevoia de a proteja echipa emisiunii, concurentele și colaboratorii show-ului.…

- Emisiunea „Bravo, ai stil!” iși va amana pentru o perioada filmarile, in contextul pandemiei de coronavirus. Acestea vor fi reluate atunci cand condițiile o vor permite. Decizia a fost luata din nevoia de aproteja echipa emisiunii, concurentele, colaboratorii acestui show de anvergura. Anunțul a fost…

- Luptatorul MMA nu a fost apropiat de baiatul sau in primii ani de viata, relatia fiind una aproape inexistenta si cu vedeta Kanal D. Intre timp, situatia s-a schimbat, iar acum, David se bucura de compania si afectiunea tatalui sau, care ii da pe luna si o pensie alimentara. Citeste si: Kanal…