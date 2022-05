Creșterea puternica a dolarului impinge economia mondiala intr-o incetinire sincronizata, prin creșterea costurilor de imprumut și alimentarea volatilitații de pe piețele financiare – și nu se intrevede prea mult ragaz la orizont. Rezerva Federala a SUA se angajeaza intr-o serie agresiva de creșteri ale ratei dobanzii pentru a reduce inflația, iar investitorii au cumparat dolari […] The post Puterea dolarului incetinește economia globala first appeared on Ziarul National .